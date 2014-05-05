Нужно наполнить и оформить тексты на сайте

Постановка задачи и коммуникация на 4, оплата на 5. Почему "четверки"? Просто пришлось иногда спрашивать, уточнять и вникать несколько более, чем это было нужно по ТЗ))) Коммуникации - возможно, дело в майских праздниках)) Но, это ведь тоже не проблема. В остальном - все чудесно-чудесно) Так что это не какие-то там "четверочки", а такие устойчивые и жирные четверки с плюсом)))) РЕКОМЕНДУЮ)