Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт14 заявок388 просмотров
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В связи с расширением сайта joomla-secrets.ru, объявляется набор копирайтеров или людей с опытом работы в joomla.

Обязанности: написание информационно-интересных и уникальных статей на сайт.

10 лет назад
kuchik
Антон 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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