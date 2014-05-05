На постоянную работу требуется авторы. (Авто)

Требуются авторы для наполнения качественными публикациями интернет-сайта автомобильного направления.

Оплата: за 1000 символов (без пробелов) – 30 рублей.

Требования:

- Текст должен быть: уникальным, без грамматических ошибок и легко читабельным.

- Грамотность (ваши статьи будут проверяться редактором).

- Уникальность (от 95% и выше по ETXT).

- Структурность (текст должен легко восприниматься пользователями, независимо от его объема).

- Информативность (материал должен содержать максимально развернутый ответ на ключевые слова, под которые пишется текст).

- Ключевые слова размещаются в задании (ТЗ).

- Ключевые слова ТРЕБУЕТСЯ приводить в читабельный человеческий вид.

- Размер статьи в среднем: от 3000 до 6000 знаков без пробелов (согласно ТЗ).

- Сроки выполнения: 2-3 дня (можем обсудить другие варианты).

- Ответственность (сдача работы в срок).

Желание работать и образцы работ приветствуются.

Если вы берете задание и не выходите на связь, то просьба не оставлять свои заявки. Мы готовы регулярно сотрудничать с хорошими авторами.