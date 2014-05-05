На постоянную работу требуется авторы. (Авто)

Предлагаю 2 вакансии SEO-Копирайтера. Требования: грамотность, пунктуальность, хороший опыт работы в сфере seo-копирайтинга и порядочность. Оплата (на выбор): раз в неделю, два раза в месяц, раз в месяц. Также возможна оплата за каждую статью. Надеюсь набрать сотрудников на ...
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Требуются авторы для наполнения качественными публикациями интернет-сайта автомобильного направления.
Оплата: за 1000 символов (без пробелов) – 30 рублей.
Требования:
- Текст должен быть: уникальным, без грамматических ошибок и легко читабельным.
- Грамотность (ваши статьи будут проверяться редактором).
- Уникальность (от 95% и выше по ETXT).
- Структурность (текст должен легко восприниматься пользователями, независимо от его объема).
- Информативность (материал должен содержать максимально развернутый ответ на ключевые слова, под которые пишется текст).
- Ключевые слова размещаются в задании (ТЗ).
- Ключевые слова ТРЕБУЕТСЯ приводить в читабельный человеческий вид.
- Размер статьи в среднем: от 3000 до 6000 знаков без пробелов (согласно ТЗ).
- Сроки выполнения: 2-3 дня (можем обсудить другие варианты).
- Ответственность (сдача работы в срок).
Желание работать и образцы работ приветствуются.
Если вы берете задание и не выходите на связь, то просьба не оставлять свои заявки. Мы готовы регулярно сотрудничать с хорошими авторами.
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