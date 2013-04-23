Тематика: переводы, лингвистика, языкознание, изучение языков, помощь в изучении, страноведение. Постоянное индексирование. Т.е. сортировка по последней дате в поисковике. Регистрация под разными учетными названиями, именами, возрастами, имейлами. Создание личного профиля ...
Нужны рерайтеры на постоянное сотрудничество
Требуются рерайтеры для постоянного сотрудничества. Цена 25р за 1000 символов. Темы разные, оплата веб-мани вмр. Пишите, как с Вами можно связаться(желательно СКАЙП!). Работы очень много. Выберу несколько человек.
Заявки фрилансеров
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