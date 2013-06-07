Статьи для юридического сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок195 просмотров

Здравствуйте, нужно написать порядка 20ти статей на юридическую тематику.

В прикреплении список необходимых статей+уже материал который можно взять за основу.

Минимальная уникальность 95% , но желательно 100% .

Предлагайте ваши цены и сроки. Взяться нужно сегодня.

12 лет назад
igorshepe
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kamila2000
Людмила 
42 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
Все тексты были написаны грамотно с юридической точки зрения и уникальны. Работа была выполнена в срок. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую.
Игорь вежливый терпеливый заказчик. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

kamila2000
Людмила 
42 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Публикация сообщений на форумах по лингвистике

    $250

    Тематика: переводы, лингвистика, языкознание, изучение языков, помощь в изучении, страноведение. Постоянное индексирование. Т.е. сортировка по последней дате в поисковике. Регистрация под разными учетными названиями, именами, возрастами, имейлами. Создание личного профиля ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать описания товаров

    Здравствуйте. Нужно сделать описания к 250 товарам. Пример и размер требуемого описания - http://www.lamoda.ru/shoes/women/keddo-sapogi-ke037awgt018/?rec_name=prudsys&amp;rec_place=home Жду предложений за одно описание (характеристики не нужно писать, только амо описание, как на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт информации в большом объеме

    Требуется опытный исполнитель для оперативного выполнения задания по рерайту информации. Кол-во символов рерайта – более 100 тыс. знаков. Особенности работы: 1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать статью на тему Японии

    Нужен человек, который грамотно перепишет уже существующую статью в 4 000 символов на тему "Смертная казнь в Японии". (материал предоставлю) Должен быть: - 100% уник - легкая ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать несколько текстов

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать несколько небольших текстов, средним объемом по 2000 знаков. Тема текстов "О компании". Срок написания - 1-2 дня. По оплате — 1$ за 1000 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется рерайтер

    $500

    В женский журнал требуется рерайтер, на постоянной основе.Тематика текстов разнообразная. Требования к соискателям: -грамотность -уникальность текстов по Адвего не ниже 98% -умение работать с ключевыми словами ...

    Копирайтинг50 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер-врач для постоянного сотрудничества

    $1000

    Приветствую! Ищу копирайтера-врача для постоянного сотрудничества. Нужен большой объем статей на медицинскую тематику. В ближайшем будущем нужны статьи по теме "Аллергия" и "Пластическая хирургия". Работаем так: я предоставляю тему для ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сто текстов

    $166

    Сделать 100 текстов по указанным ключевикам, строительная тематика, может быть частично рерайтом статей что уже есть в сети, главное чтобы текст был осмысленным, по теме и уникальность от 85% по etxt по 1000 ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать статью

    Нужно написать статью. Тема «Красота и Здоровье». Статья объемом 2000 знаков, в среднем. На тему инъекций – филеров (а-ля ботокс, рестилайн). Материал создается на основе презентации (презентация предоставляется в формате pdf). Срок 1-2 дня. Статья ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сео-копирайт для запроса "ламинат"

    $5

    Требуется написать оптимизированный текст с уникальностью 100% со следующими запросами: - ламинат - купить ламинат - ламинат паркет - ламинат цена Примерно на 1500-2000 знаков. Сегодня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад