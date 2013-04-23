Копирайтер-врач для постоянного сотрудничества

Приветствую!

Ищу копирайтера-врача для постоянного сотрудничества.

Нужен большой объем статей на медицинскую тематику. В ближайшем будущем нужны статьи по теме "Аллергия" и "Пластическая хирургия".

Работаем так: я предоставляю тему для статьи и ключевые слова, которые нужно будет там употребить.

Вы сами ищете тексты в интернете для рерайта или пишете статью от себя (если обладаете достаточным уровнем компетенции по этой теме).

Объем статей будет разным. В среднем 2-3 тыс. знаков без пробелов.

Требования к статьям:

- Статьи должны быть написаны для людей, они должны быть легко читаемыми, понятными и информативными;

- Текст статей должен быть разбит на абзацы, обязательно используем заголовки, цитаты, выделения, структурирование текста;

- Уникальность - от 95%

Требования к исполнителям:

- Обязательно иметь компетентность в медицинской тематике;

- Возможность писать большие объемы

- Опыт работы по данной тематике

- Наличие портфолио

Оплата: 30 руб/1 тыс. символов без пробелов

Не смотря на кажущуюся небольшую цену за 1 тыс. знаков, заработать вы сможете прилично, так как работы много.

В ближайшие несколько месяцев вам точно не потребуется искать доп. заказы.

Жду ваших заявок!