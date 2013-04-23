Сделать 100 текстов по указанным ключевикам, строительная тематика, может быть частично рерайтом статей что уже есть в сети, главное чтобы текст был осмысленным, по теме и уникальность от 85% по etxt по 1000 ...
Копирайтер-врач для постоянного сотрудничества
Приветствую!
Ищу копирайтера-врача для постоянного сотрудничества.
Нужен большой объем статей на медицинскую тематику. В ближайшем будущем нужны статьи по теме "Аллергия" и "Пластическая хирургия".
Работаем так: я предоставляю тему для статьи и ключевые слова, которые нужно будет там употребить.
Вы сами ищете тексты в интернете для рерайта или пишете статью от себя (если обладаете достаточным уровнем компетенции по этой теме).
Объем статей будет разным. В среднем 2-3 тыс. знаков без пробелов.
Требования к статьям:
- Статьи должны быть написаны для людей, они должны быть легко читаемыми, понятными и информативными;
- Текст статей должен быть разбит на абзацы, обязательно используем заголовки, цитаты, выделения, структурирование текста;
- Уникальность - от 95%
Требования к исполнителям:
- Обязательно иметь компетентность в медицинской тематике;
- Возможность писать большие объемы
- Опыт работы по данной тематике
- Наличие портфолио
Оплата: 30 руб/1 тыс. символов без пробелов
Не смотря на кажущуюся небольшую цену за 1 тыс. знаков, заработать вы сможете прилично, так как работы много.
В ближайшие несколько месяцев вам точно не потребуется искать доп. заказы.
Жду ваших заявок!
Заявки фрилансеров
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