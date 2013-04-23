Рерайтер статей и новостей

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Закрыт40 заявок432 просмотра

Здравствуйте. Требуется человек, на выполнение работ по рерайту текстов. Тематика SEO, поисковые системы, интернет.

Работа предусматривает кроме рерайта публикацию статей на сайт. Так что опыт работы с движком WordPress обязателен.

По деньгам устроит не больше 0.8$ руб за 1000 знаков без пробелов.

WordPress
12 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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