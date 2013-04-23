Нужен постоянный рерайтер для различный интернет-проектов. Требования к кандидату: - Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ - Уникальность не ниже 95% по ETXT. - ...
Рерайтер статей и новостей
Здравствуйте. Требуется человек, на выполнение работ по рерайту текстов. Тематика SEO, поисковые системы, интернет.
Работа предусматривает кроме рерайта публикацию статей на сайт. Так что опыт работы с движком WordPress обязателен.
По деньгам устроит не больше 0.8$ руб за 1000 знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
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