Недвижимость - рерайтинг

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Закрыт14 заявок190 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Хочу сделать следующий заказ:

Тема: Недвижимость

Объем: 50 статей

Объем 1 статьи: 2500 без пробелов

Минимальная уникальность: 94%

Способ проверки: Адвего, шингл 5

Наличие ключевых слов: 1 ключевая фраза на 1 статью, выделена жирным.

Заголовок это и есть ключевая фраза.

Интересует цена за тысячу символов, примерные сроки.

Спасибо. С Ув. Кирилл

12 лет назад
Profitwork
Кирилл 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$125
4 дня

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Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад