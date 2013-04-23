Копирайтер. Еженедельное написание текстов

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Завершен15 заявок280 просмотров

Необходимо еженедельное написание текстов тематики детская одежда и мобильные номера и тарифы.

По 13,5К сомволов каждую неделю. Из которых 7,5К мобильные номера и тарифы и 6К детская одежда.

Тексты с расстановкой ключевых слов, по 2-3 фразы на текст.

Уникальность не ниже 98% по Advego.

Указывайте цену за 1К символов без пробелов.

12 лет назад
Sergey-S
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$100
20 дней
Отличный копирайтер. Пишет красиво, качественно и само главное быстро. Не требует предоплаты. Рекомендую к сотрудничеству!
Рад сотрудничеству с такими заказчиками. Сергей дает четкое ТЗ и своевременно оплачивает работу. Спасибо.

Заявки фрилансеров

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад