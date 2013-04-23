Необходим копирайт 6 текстов. Каждый текст - до 3000 символов. В тексте нужны вхождения ключей по тематике сайта (http://newhouse43.ru/) Срок выполнения задачи - 7 дней. Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете ...
Копирайтер. Еженедельное написание текстов
Необходимо еженедельное написание текстов тематики детская одежда и мобильные номера и тарифы.
По 13,5К сомволов каждую неделю. Из которых 7,5К мобильные номера и тарифы и 6К детская одежда.
Тексты с расстановкой ключевых слов, по 2-3 фразы на текст.
Уникальность не ниже 98% по Advego.
Указывайте цену за 1К символов без пробелов.
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