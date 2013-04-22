Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хочу сделать следующий заказ: Тема: Недвижимость Объем: 50 статей Объем 1 статьи: 2500 без пробелов Минимальная уникальность: 94% Способ проверки: Адвего, шингл ...
Написать отзывы для Яндекс.Маркета
Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: 250 руб. за каждый опубликованный отзыв.
Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу оплату любым удобным для вас способом.
процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит).
Всем спасибо заранее.
Обращаю ваше внимание, что сайт работает только по России, поэтому вероятность размещения отзывов из других государств мала, хотя она и присутствует.
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