Сео-копирайт для запроса "ламинат"

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок162 просмотра

Требуется написать оптимизированный текст с уникальностью 100% со следующими запросами:

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Примерно на 1500-2000 знаков. Сегодня.

12 лет назад
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaSemisenko
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$2
2 дня
Марина отлично справилась с заданием и выполнила работу на 100%. Рада знакомству и буду сотрудничать в дальнейших проектах.
Отличный заказчик, который дает четкое задание, приятен в общении! Оперативная проверка выполненной работы и моментальная оплата!Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MarinaSemisenko
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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