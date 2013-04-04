MarinaSemisenko

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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Спасибо! Успешное сотрудничество! Рекомендую Марину.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстрая проверка и оплата!
$40
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничеством полностью довольна. Ставлю большой ПЛЮС :) Советую всем работать с Мариной
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Особенно порадовало четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата!
$30
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Отличная работа точно и в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное и конкретное ТЗ. Своевременная оплата! Рекомендую.
$2
10 баллов
12 лет назад
Марина отлично справилась с заданием и выполнила работу на 100%. Рада знакомству и буду сотрудничать в дальнейших проектах.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, который дает четкое задание, приятен в общении! Оперативная проверка выполненной работы и моментальная оплата!Рекомендую.
$5
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Марина отличный исполнитель, все задания выполняет в кротчайшие сроки, замечания устраняет быстро. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точно формулирует ТЗ, что значительно упрощает выполнение задачи! Советую!