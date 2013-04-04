MarinaSemisenko

Марина MarinaSemisenko

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Наш контент ставит сайты в ТОП!

Качественный тематический контент, отвечающий условиям новых алгоритмов поисковых систем, от группы авторов-райтеров "Люкс-контент"! Индивидуальный подход к каждому заказчику и его требованиям! Мы дорожим своей репутацией, поэтому только профессиональный подход к делу!

Отзывы заказчиков

WebAir
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Текст - Грузчики
Спасибо! Успешное сотрудничество! Рекомендую Марину.
Отличный заказчик. Быстрая проверка и оплата!
Ответный отзыв
WebAir
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Тексты на тему грузоперевозок
Сотрудничеством полностью довольна. Ставлю большой ПЛЮС :) Советую всем работать с Мариной
Отличный заказчик! Особенно порадовало четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата!
Ответный отзыв
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сео-копирайт и немного рерайта
Написание статей
Отличная работа точно и в срок!
Отличный заказчик. Понятное и конкретное ТЗ. Своевременная оплата! Рекомендую.
Ответный отзыв
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Сео-копирайт для запроса "ламинат"
Марина отлично справилась с заданием и выполнила работу на 100%. Рада знакомству и буду сотрудничать в дальнейших проектах.
Отличный заказчик, который дает четкое задание, приятен в общении! Оперативная проверка выполненной работы и моментальная оплата!Рекомендую.
Ответный отзыв
master2011
Павел 
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Написание статей для сайта
Написание статей
Марина отличный исполнитель, все задания выполняет в кротчайшие сроки, замечания устраняет быстро. Рекомендую!!!
Отличный заказчик. Точно формулирует ТЗ, что значительно упрощает выполнение задачи! Советую!
Ответный отзыв