Сео-копирайт и немного рерайта

Требуется человек для написания технических статей.

!! Сохранять заголовки и названия товаров/разделов !! Тех характеристики не надо копирайтить - сами заполним !!

Основной каталог (его надо полностью переписать) можно брать за основу http://clck.ru/8cjP8 (стараться копирайтить, в некоторых исключительных случаях придется рерайтить)

Информация о полах с сайта http://clck.ru/8cjP4 Имеется тз с нч и сч ключами.

Примерное количество знаков 75-100к