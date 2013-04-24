Текст для рассылки

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  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок209 просмотров

Приветствую, требуется текст для рассылки, письма предназначены для вебмастеров, интригующей заголовок способствующий открытию письма, такой же красивый текст способствующий переходу на наш проект. Проект посвящен продвижению аккаунтов twitter. Текст письма небольшой, т.к. никто не будет читать много в рассылке, нужно заставить пользователя перейти, поэтому стоимость не за 1000 символов а за письмо это будет я думаю справедливей по отношению к копирайтеру. От Вас креативность.

12 лет назад
zatvorius
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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