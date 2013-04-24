Приветствую, требуется текст для рассылки, письма предназначены для вебмастеров, интригующей заголовок способствующий открытию письма, такой же красивый текст способствующий переходу на наш проект. Проект посвящен продвижению аккаунтов twitter. Текст письма небольшой, т.к. никто не будет читать много в рассылке, нужно заставить пользователя перейти, поэтому стоимость не за 1000 символов а за письмо это будет я думаю справедливей по отношению к копирайтеру. От Вас креативность.