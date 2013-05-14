Переписать существующие отзывы на сайте

Задача следующая. На сайте существуют отзывы. надо эти отзывы переписать+ к этому каждый переписаный отзыв написать на бумаге ручкой и сделать скан. То есть как будто человек реально написал отзыв а мы его просто дополнительно опубликовали. То есть от вас переписанный отзыв и его скан в бумажном виде. Бумага и почерк и ручки должны быть разными. Таких штук 25-35 надо. Сроки не горят.