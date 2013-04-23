Тематика: переводы, лингвистика, языкознание, изучение языков, помощь в изучении, страноведение. Постоянное индексирование. Т.е. сортировка по последней дате в поисковике. Регистрация под разными учетными названиями, именами, возрастами, имейлами. Создание личного профиля ...
Статья на тему игр
Нужно написать статью про флеш-игры на любую тематику, например: "Игры стрелялки или чем заняться вечерами", "Что такое аркадные игры". Слева есть блок категории игр, можно выбрать любую игру на Ваш вкус и описать её в полном объеме.
Пример: http://www.flashplayer.ru/igri-strelialki/read_3.php
http://www.flashplayer.ru/arcadnie-igry/read_8.php
Для начала напишите 600-1000 символов, отправьте его мне на проверку, если текст будет более менее подходящим, продолжите написание дальше.
Максимальное количество знаков - 2300, минимальное - 1900.
Оплата 50 рублей, за 2000 знаков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Требуются рерайтеры для постоянного сотрудничества. Цена 25р за 1000 символов. Темы разные, оплата веб-мани вмр. Пишите, как с Вами можно связаться(желательно СКАЙП!). Работы очень много. Выберу несколько человек.Копирайтинг54 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется человек, который хорошо и грамотно перепишет статью, которая состоит из 2600 символов (с пробелами). Тема: "Японские привидения эпохи Эдо" (статью представлю). Требования: - 100% уник - минимум ...Завершен12 лет назад
Нужны качественные описания для нескольких разделов сайта. Размер одного описания 1000-2000 символов без пробелов. Я даю тематику, которой посвещён раздел (например, интернет) и нужно написать об этом общую информацию для посетителей раздела. Тематика разделов разная, ...Завершен12 лет назад
- $50
Написание текстов по теме «кондиционеры» — описание товаров. Допускается рерайтинг. Начальный объем — 10 товаров в среднем по 2000–2500 знаков. Если все хорошо — будем продолжать сотрудничество. Пишите ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужно написать порядка 20ти статей на юридическую тематику. В прикреплении список необходимых статей+уже материал который можно взять за основу. Минимальная уникальность 95% , но желательно 100% . Предлагайте ваши ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать описания к 250 товарам. Пример и размер требуемого описания - http://www.lamoda.ru/shoes/women/keddo-sapogi-ke037awgt018/?rec_name=prudsys&rec_place=home Жду предложений за одно описание (характеристики не нужно писать, только амо описание, как на ...Завершен12 лет назад
Требуется опытный исполнитель для оперативного выполнения задания по рерайту информации. Кол-во символов рерайта – более 100 тыс. знаков. Особенности работы: 1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, который грамотно перепишет уже существующую статью в 4 000 символов на тему "Смертная казнь в Японии". (материал предоставлю) Должен быть: - 100% уник - легкая ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать несколько небольших текстов, средним объемом по 2000 знаков. Тема текстов "О компании". Срок написания - 1-2 дня. По оплате — 1$ за 1000 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад