Статья на тему игр

Нужно написать статью про флеш-игры на любую тематику, например: "Игры стрелялки или чем заняться вечерами", "Что такое аркадные игры". Слева есть блок категории игр, можно выбрать любую игру на Ваш вкус и описать её в полном объеме.

Пример: http://www.flashplayer.ru/igri-strelialki/read_3.php

http://www.flashplayer.ru/arcadnie-igry/read_8.php

Для начала напишите 600-1000 символов, отправьте его мне на проверку, если текст будет более менее подходящим, продолжите написание дальше.

Максимальное количество знаков - 2300, минимальное - 1900.

Оплата 50 рублей, за 2000 знаков.