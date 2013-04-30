Переделать статью на тему Японии

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Завершен14 заявок177 просмотров

Нужен человек, который грамотно перепишет уже существующую статью в 4 000 символов на тему "Смертная казнь в Японии". (материал предоставлю)

Должен быть:

- 100% уник

- легкая читаемость, так как сайт посещаемый и люди внимательно читают материалы.

12 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$6
1 день
Надежда хорошо справилась с задачей. Представленный текст был хорошо изменен и сохранил приятную и легкую читаемость. За счет этого и при дополнительном добавлении картинок получилась отличная статья, которую пользователи сайта рекомендуют друг другу.
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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