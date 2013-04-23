Написать несколько текстов

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  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки242 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо написать несколько небольших текстов, средним объемом по 2000 знаков.

Тема текстов "О компании".

Срок написания - 1-2 дня.

По оплате — 1$ за 1000 знаков.

Оплата сразу после проверки на ВМ кошелек.

Прикладывайте, пожалуйста, примеры работ или ссылки на портфолио.

12 лет назад
Nuclear_Flower
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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