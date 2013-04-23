В женский журнал требуется рерайтер, на постоянной основе.Тематика текстов разнообразная. Требования к соискателям: -грамотность -уникальность текстов по Адвего не ниже 98% -умение работать с ключевыми словами ...
Написать несколько текстов
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Необходимо написать несколько небольших текстов, средним объемом по 2000 знаков.
Тема текстов "О компании".
Срок написания - 1-2 дня.
По оплате — 1$ за 1000 знаков.
Оплата сразу после проверки на ВМ кошелек.
Прикладывайте, пожалуйста, примеры работ или ссылки на портфолио.
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