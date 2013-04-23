Рерайт информации в большом объеме

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки262 просмотра

Требуется опытный исполнитель для оперативного выполнения задания по рерайту информации.

Кол-во символов рерайта – более 100 тыс. знаков.

Особенности работы:

1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ИСТОЧНИКОВ (т.е. не весь Интернет "шерстить").

2. Помимо подбора информации, ее необходимо публиковать на сайте.

3. Уникальность по Адвего должна быть не ниже 95%.

3. Оплата за 1 тыс. символов с публикацией – 1,5$ (webmoney).

Подробности проекта будут озвучены успешным кандидатам.

В ответе на проект обязательно давайте ссылку на примеры своего рерайта и кол-во времени, которое Вы можете тратить в день на рерайт.

12 лет назад
Rinat_H
Ринат 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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