Публикация сообщений на форумах по лингвистике

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок232 просмотра

Тематика: переводы, лингвистика, языкознание, изучение языков, помощь в изучении, страноведение.

Постоянное индексирование. Т.е. сортировка по последней дате в поисковике.

Регистрация под разными учетными названиями, именами, возрастами, имейлами.

Создание личного профиля с указанием вебадреса в координатах. Создание автоматической подписи на форуме по предложенному формату.

Постинг на тематических форумах со ссылками на сайт. Если мыслей нет - в курилке и т.п.

За 1 пост 15 руб. оплата WMR. С каждого сайта не более 10 постов из разных веток.

(размещение на досках объявлений и автоматические размещения не интересуют)

Сообщение должно содержать 100–300 знаков осмысленного текста по теме с ссылкой без грамматических и лексических ошибок (можно проверять в Word).

Само сообщение может быть любого характера. Можно создавать темы, давать советы, отвечать и т.д.

В связи с тем, что некачественные посты, либо не в тему удаляются на сайтах где присутствует модерация.

Оплачивать буду за посты которые проживут не менее 7 дней.

Оплата на WMR.

Если пойдет хорошо - будем работать на постоянной основе.

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12 лет назад
superales
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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