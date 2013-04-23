Требуется опытный исполнитель для оперативного выполнения задания по рерайту информации. Кол-во символов рерайта – более 100 тыс. знаков. Особенности работы: 1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ...
Публикация сообщений на форумах по лингвистике
Тематика: переводы, лингвистика, языкознание, изучение языков, помощь в изучении, страноведение.
Постоянное индексирование. Т.е. сортировка по последней дате в поисковике.
Регистрация под разными учетными названиями, именами, возрастами, имейлами.
Создание личного профиля с указанием вебадреса в координатах. Создание автоматической подписи на форуме по предложенному формату.
Постинг на тематических форумах со ссылками на сайт. Если мыслей нет - в курилке и т.п.
За 1 пост 15 руб. оплата WMR. С каждого сайта не более 10 постов из разных веток.
(размещение на досках объявлений и автоматические размещения не интересуют)
Сообщение должно содержать 100–300 знаков осмысленного текста по теме с ссылкой без грамматических и лексических ошибок (можно проверять в Word).
Само сообщение может быть любого характера. Можно создавать темы, давать советы, отвечать и т.д.
В связи с тем, что некачественные посты, либо не в тему удаляются на сайтах где присутствует модерация.
Оплачивать буду за посты которые проживут не менее 7 дней.
Оплата на WMR.
Если пойдет хорошо - будем работать на постоянной основе.
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