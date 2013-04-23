Рерайт информации по бизнес центру

Ищем копирайтора, для качественного рерайта информации по бизнес центрам Москвы, количество около 3000 штук.

Имеется программа, в которой есть вся информация по каждому бизнес центру: одно или несколько названий, одно или несколько описаний, различные параметры, адрес, метро, фотографии.

Что требуется:

1) Написать по возможности уникальное название бизнес центра на русском и в транслите через google переводчик

2) Написать уникальное описание минимум 500 знаков, 95% уникальности по Etxt и Advego

3) Удалить из программы фотографии не подходящие под требования

Соискатель должен понимать: что такое бизнес центры и для чего они нужны :)

Желательно в портфолио иметь подобные задания, или хотя бы задания связанные с коммерческой недвижимостью.

Обязательно собеседование по skype, перед началом задания.

Срок 15 дней

По запросу высылается, расширенные требования, а так же скан типовой карточки БЦ, которую надо редактировать.