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Рерайт информации по бизнес центру
Ищем копирайтора, для качественного рерайта информации по бизнес центрам Москвы, количество около 3000 штук.
Имеется программа, в которой есть вся информация по каждому бизнес центру: одно или несколько названий, одно или несколько описаний, различные параметры, адрес, метро, фотографии.
Что требуется:
1) Написать по возможности уникальное название бизнес центра на русском и в транслите через google переводчик
2) Написать уникальное описание минимум 500 знаков, 95% уникальности по Etxt и Advego
3) Удалить из программы фотографии не подходящие под требования
Соискатель должен понимать: что такое бизнес центры и для чего они нужны :)
Желательно в портфолио иметь подобные задания, или хотя бы задания связанные с коммерческой недвижимостью.
Обязательно собеседование по skype, перед началом задания.
Срок 15 дней
По запросу высылается, расширенные требования, а так же скан типовой карточки БЦ, которую надо редактировать.
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