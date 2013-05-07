Ищем копирайтора, для качественного рерайта информации по бизнес центрам Москвы, количество около 3000 штук. Имеется программа, в которой есть вся информация по каждому бизнес центру: одно или несколько названий, одно или несколько описаний, различные параметры, адрес, ...