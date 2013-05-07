naf1969

Владимир naf1969

 
54 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Настроить передачу звонков из Zebratelecom в Sugar CRM

    Нужно настроить всплывающее окно (popup) с информацией о звонящем абоненте, автоматическое создание лидовдел по звонящим абонентам из ВАТС Зебра Телеком на основании открытого Api [url=https://www.zebratelecom.ru/help/api/]www.zebratelecom.ru/help/...[/url] в Sugar CRM версии 6.2.   Сейчас произведена интеграция через модуль Простые звонки ([url=http://prostiezvonki.ru/supportedsystems)]prostiezvonki.ru/supporte...[/url] и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа и визитки для агентства недвижимости

    Интересует разработка логотипа и визитки для агентства по коммерческой недвижимости В Москве  Сфера деятельности и краткая информация о компании:  [url=http://www.apex-realty.ru/about.html]www.apex-realty.ru/about....[/url]  Целевая аудитория:  Юридические лица Москвы.   1) Логотип:  На текущий момент есть макет главной страницы на котором логотип выполнен в форме прямоугольника.  [url=http://www.apex-realty.ru/test/main4.jpg]www.apex-realty.ru/test/m...[/url]  [url=http://joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm]joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm[/url]  Нужно ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт информации по бизнес центру

    Ищем копирайтора, для качественного рерайта информации по бизнес центрам Москвы, количество около 3000 штук. Имеется программа, в которой есть вся информация по каждому бизнес центру: одно или несколько названий, одно или несколько описаний, различные параметры, адрес, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад