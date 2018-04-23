Настроить передачу звонков из Zebratelecom в Sugar CRM

Нужно настроить всплывающее окно (popup) с информацией о звонящем абоненте, автоматическое создание лидовдел по звонящим абонентам из ВАТС Зебра Телеком на основании открытого Api www.zebratelecom.ru/help/... в Sugar CRM версии 6.2.

Сейчас произведена интеграция через модуль Простые звонки (prostiezvonki.ru/supporte... и Softfon.

При этом возникали проблемы которые не удалось победить:

Карточка звонящего Клиента всплывала через раз или вообще не всплывала.

В этом году помимо этой проблемы, добавилась еще глобальная проблема, у нас стал зависать сервер на котором находится Sugar CRM

Видимо из за количества обращений модуля к системе.

У нас работает с модулем Простые звонки 5 человек, а в CRM около 40 человек.

При отключении Простых звонков, сервер зависать перестал.