Ищу человека, который грамотно напишет четыре биографических описания (вкратце) на популярных актрис кино для взрослых: Райли Стил: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 Belladonna: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%29 Кайден Кросс: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81 Бобби Старр: ...
Написать отзывы ЯМ
Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать отзывы в ЯМ! Штук 10-12. Писать должен один человек с интервалами во времени. Инструкцию могу скинуть на почту! Только люди находящиеся в россии!!!
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