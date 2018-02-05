Написать отзывы ЯМ

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Завершен5 заявок232 просмотра

Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать отзывы в ЯМ! Штук 10-12. Писать должен один человек с интервалами во времени. Инструкцию могу скинуть на почту! Только люди находящиеся в россии!!!

12 лет назад
foxels
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$20
30 дней
5+

Заявки фрилансеров

Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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