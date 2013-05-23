vadim_doom

Вадим vadim_doom

 
35 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Yastreb
45 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Комментарии на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vpromo
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Размещение объявления на порталах
Вся работа проделана качественно и в срок
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
TextService
Светлана 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Все сделано честно, спасибо!
Спасибо за предоставленную работу, терпение, понимание и быструю оплату!
Ответный отзыв
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Тексты по тематике Газель и ремонт техники
Работа выполнена быстро и качественно.
Спасибо за предоставленную работу, буду рад сделать для вас еще несколько заказов.
Ответный отзыв
SANR
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Текст на доску объявлений.
Отличный исполнитель. Выполнил задание в точности как я и просил. Рекомендую.
Отличный заказчик, задание поставлено понятно, на все мои вопросы ответил. Спасибо за предоставленную работу. Буду рад с вами сотрудничать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга