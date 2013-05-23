Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$12
10 баллов
10 лет назад
Вся работа проделана качественно и в срок
Ответный отзыв
Спасибо за работу!
$10
10 баллов
11 лет назад
Все сделано честно, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленную работу, терпение, понимание и быструю оплату!
$12
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно.
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленную работу, буду рад сделать для вас еще несколько заказов.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Выполнил задание в точности как я и просил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задание поставлено понятно, на все мои вопросы ответил. Спасибо за предоставленную работу. Буду рад с вами сотрудничать.
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга