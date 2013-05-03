Комментарии на сайт

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Завершен9 заявок387 просмотров

Нужно писать комментарии к фильмам.

Каждый комментарий минимум 50 символов. (60 руб - 1000 символов)

Итого 100 комментариев = 5000 символов = 300 рубл за 100 каментов

Плачу в уе 10 wmz за 100 каментов через вебмани.

Оплачиваю каждые 100 комментариев.

Исполнителей может быть несколько.

Каменты писать самим - ни откуда не копировать.

Все вопросы в ЛС.

12 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранные исполнители

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
2 дня
Отлично выполненная задача!
++++++++
feniks495
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
4 дня
Отлично выполнил работу!
Было приятно работать. Работа оплачена в день сдачи, очень оперативно.
s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
10 дней
Отлично выполненная задача!
Заказчика рекомендую, работать было комфортно, оплата в срок
kozlikgoesfree
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
feniks495
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
kozlikgoesfree
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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