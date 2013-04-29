Задача для хорошего копирайтера/рерайтера

Нужен адекватный и грамотный копирайтер/рерайтер для написания текстов о почасовых мини отелях Санкт-Петербурга. Общий объем: ~20К.

Общие требования к текстам:

- уникальность

- читаемость (без бреда, машинной генерации); отсутствие тавтологии и речевой избыточности

- грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок)

- структурированность (тексты должны быть разбиты на небольшие абзацы, а не идти сплошной простыней)

- соответствие нормам русского языка.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Оплата: 2$ за 1К

При отсутствии отзывов в уважаемых сообществах (или их малочисленности) могу попросить выполнить тест (не более 500 символов).

Исполнителя мне нужно найти и выбрать сегодня.

Предпочтительный способ связи ICQ 413-082-909 Андрей

(или ЛС)