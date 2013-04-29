Seo-текст о женской одежде

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок229 просмотров

Необходим человек, который напишет seo текста по составленному тз. ТЗ имеет точные рамки которых следует придерживаться. Выбираться будет тот испонитель который сможет реализовать все в ближайшие сроки, срок в пределах двух дней, но можно и быстрее. Объем в районе 15000 знаков плюс минус 2000 знаков. Так же составление title, description, текст для тега h1. Стоимость 1,5-2$ за 1000 знаков.

12 лет назад
ifoxbit
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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