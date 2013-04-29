Seo-текст о женской одежде

Необходим человек, который напишет seo текста по составленному тз. ТЗ имеет точные рамки которых следует придерживаться. Выбираться будет тот испонитель который сможет реализовать все в ближайшие сроки, срок в пределах двух дней, но можно и быстрее. Объем в районе 15000 знаков плюс минус 2000 знаков. Так же составление title, description, текст для тега h1. Стоимость 1,5-2$ за 1000 знаков.