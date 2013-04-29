Необходим писатель, который способен написать статью по системам водоподготовки (водоочистки) в загородных домах. Т.З. в прикрепленном файле (заархивированный MP3 файл на 11 мин.). Так же, относящееся к Т.З.: - Типовые схемы систем водоочистки ...
Seo-текст о женской одежде
Необходим человек, который напишет seo текста по составленному тз. ТЗ имеет точные рамки которых следует придерживаться. Выбираться будет тот испонитель который сможет реализовать все в ближайшие сроки, срок в пределах двух дней, но можно и быстрее. Объем в районе 15000 знаков плюс минус 2000 знаков. Так же составление title, description, текст для тега h1. Стоимость 1,5-2$ за 1000 знаков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $133Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
предмет Риторика и ораторское искусство Работа состоит из двух частей: 1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков) 2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн): проанализируйте ...Завершен12 лет назад
Приветствую. Нужны ответственные люди которые смогут писать от 7тыс знаков в день, в основном, на строй тематику. Заказы постоянные, смогу загружать по максимуму. Оплата раз в неделю на ВМ или Приват24. Сначала буду платить каждый ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Задача: написать мотивирующее письмо к действию Требования к исполнителю: текст должен мотивировать купить инструкцию Требования к контенту и уникальности: это ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать 10 положительных качественных отзывов салону красоты Ольга Салон оказывает следующие услуги: Шелковое окрашивание и осветление CHI Голографическое окрашивание GOLDWELL Topchic, Colorance Лечебное окрашивание LEBEL Materia Протеиновое окрашивание NEXXUS ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен рерайт около 14 страниц, срок 1-2 дня. Оплата после проверки. Жду предложений по ценам.Завершен12 лет назад
Требуется написание 100 seo статьей от2500 символов без пробелов Требования для написания статей: 1. Тайтл статьи не коммерческий, без моего ключевика 2. текст статьи не коммерческий, типа ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую! Требуется один, а возможно и несколько копирайтеров для рерайта статей и новостей медицинской тематики (с вашим подбором исходников) для 4 моих блогов и размещения этих статей (движок wordpress) с побором 1-2 ...Завершен12 лет назад