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Закрыт8 заявок183 просмотра

Нужно написать 10 положительных качественных отзывов салону красоты Ольга

Салон оказывает следующие услуги:

Шелковое окрашивание и осветление CHI

Голографическое окрашивание GOLDWELL Topchic, Colorance

Лечебное окрашивание LEBEL Materia

Протеиновое окрашивание NEXXUS

Мелирование

Колорирование

Брондирование

Ombre Hair

Шатуш

Растяжка цвета, блики

Объем отзыва не менее 1000 знаков

Описание процедуры, обращение персонала и т.п.

12 лет назад
oksanga80
Оксана 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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