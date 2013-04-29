предмет Риторика и ораторское искусство Работа состоит из двух частей: 1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков) 2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн): проанализируйте ...
Отзывы
Нужно написать 10 положительных качественных отзывов салону красоты Ольга
Салон оказывает следующие услуги:
Шелковое окрашивание и осветление CHI
Голографическое окрашивание GOLDWELL Topchic, Colorance
Лечебное окрашивание LEBEL Materia
Протеиновое окрашивание NEXXUS
Мелирование
Колорирование
Брондирование
Ombre Hair
Шатуш
Растяжка цвета, блики
Объем отзыва не менее 1000 знаков
Описание процедуры, обращение персонала и т.п.
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