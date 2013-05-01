В поисках копирайтера для сайта на женскую тематику (беременность, роды). Что требуется от исполнителя: - Написание статей на тематику сайта - Самостоятельное добавление статей на сайт (если нет опыта - нестрашно, научим, ...
Рерайт
Нужен рерайт статей.
статьи в файле.
Указывайте цену за проект, а не за 1000 знаков.
Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.
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