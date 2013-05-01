Рерайт

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Завершен12 заявок408 просмотров

Нужен рерайт статей.

статьи в файле.

Указывайте цену за проект, а не за 1000 знаков.

Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.

12 лет назад
qper
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$16
2 дня
Задание выполнено качественно и в срок оплатил по факту получения результата обращусь еще.........
Все прошло отлично, Сергей ответственный и внимательный заказчик, спасибо

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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