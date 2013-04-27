Написать тексты для продающей страницы

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Закрыт6 заявок184 просмотра

В прикрепленном файле шаблон продающей страницы.

Услуга продающаяся на продающей страницы Риск-менеджер.(Тема биржевая торговля)

Требование к копирайтеру: навыки написания статей в области биржевой торговли и трейдинга.

Аналог услуги: http://www.xelius.ru/robots/helpers/xrm.html(Можно взять ЧАСТЬ(весь материал брать не нужно) материала с этой страницы и сделать рерайт)

Задача: Полностью наполнить страницу текстами, заголовками, отзывами покупателей, чтобы мне осталось вставить только продающее видео.

Требования к оформлению страницы текстом: страница не должна быть перегруженной текстом. Все лаконично и не перегружено.

Жду от вас цену и сроки. Цену можете писать за 1000 знаков. Примерный обьем текста 4000-6000 символов.

Написание статей
12 лет назад
ErinRV
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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