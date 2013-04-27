Надо СЕГОДНЯ написать интересную и легко читаемую статью о здоровом питании. Объем: 1000-1500 знаков. Пишите ваше цены.
Написать тексты для продающей страницы
В прикрепленном файле шаблон продающей страницы.
Услуга продающаяся на продающей страницы Риск-менеджер.(Тема биржевая торговля)
Требование к копирайтеру: навыки написания статей в области биржевой торговли и трейдинга.
Аналог услуги: http://www.xelius.ru/robots/helpers/xrm.html(Можно взять ЧАСТЬ(весь материал брать не нужно) материала с этой страницы и сделать рерайт)
Задача: Полностью наполнить страницу текстами, заголовками, отзывами покупателей, чтобы мне осталось вставить только продающее видео.
Требования к оформлению страницы текстом: страница не должна быть перегруженной текстом. Все лаконично и не перегружено.
Жду от вас цену и сроки. Цену можете писать за 1000 знаков. Примерный обьем текста 4000-6000 символов.
Заявки фрилансеров
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