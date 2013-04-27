Добрых времени суток и успехов в труде. Статья для женщин. ТЗ в файле.
Напиcать статью о здоровом питании
Надо СЕГОДНЯ написать интересную и легко читаемую статью о здоровом питании.
Объем: 1000-1500 знаков.
Пишите ваше цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется качественный рерайт статьи о заработке на youtube Объем статьи 11т.знаков с пробелами Структура работы: 1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст. ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток! Требуется создать текст коммерческого предложения. Требование к тексту - креативность 1000 зн. Указывайте цену и сроки.Завершен12 лет назад
Нужно написать креативную статью 1к знаков. Тематика: похудение. Подробности в личном общении. Написать нужно сегодня. Цена: 10$Завершен12 лет назад
Необходимо оставить комментарии на форумах, под вопросами от майла, гугла и т.д - везде, где можно. Если можете оставить коммент без регистрации, то пусть будет без регистрации, это не принципиально. Тема - обмен электронной ...Завершен12 лет назад
Требуется копирайтер на постоянную работу. Грамотность, умение излагать мысль. Оплата - 30 рублей за 1000. В заявке указывайте тот объем, который вы сможете стабильно выписывать за сутки.Копирайтинг37 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать продающие тексты для детского интернет магазина. Для начала нужен текст для главной страницы. Дальше будут еще статьи на конкретные темы.Завершен12 лет назад
Добрых времени суток. Статья для женщин. ТЗ к ней в файле.Завершен12 лет назад
Требуется выполнить качественный рерайтинг текстов по брендам автодисков (история, становление, технологии, производство). Исходный данные предоставляю. Стоимость: 1$/1000 зн. Пример исходного текста - в приложении. Требования: ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад