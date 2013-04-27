Напиcать статью о здоровом питании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки235 просмотров

Надо СЕГОДНЯ написать интересную и легко читаемую статью о здоровом питании.

Объем: 1000-1500 знаков.

Пишите ваше цены.

12 лет назад
glazunov_nikita
Никита 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Косметика

    Добрых времени суток и успехов в труде. Статья для женщин. ТЗ в файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт статьи, тема youtube

    Требуется качественный рерайт статьи о заработке на youtube Объем статьи 11т.знаков с пробелами Структура работы: 1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать креативную статью

    Нужно написать креативную статью 1к знаков. Тематика: похудение. Подробности в личном общении. Написать нужно сегодня. Цена: 10$

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оставить комментарии на форумах

    Необходимо оставить комментарии на форумах, под вопросами от майла, гугла и т.д - везде, где можно. Если можете оставить коммент без регистрации, то пусть будет без регистрации, это не принципиально. Тема - обмен электронной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ищу копирайтера

    Требуется копирайтер на постоянную работу. Грамотность, умение излагать мысль. Оплата - 30 рублей за 1000. В заявке указывайте тот объем, который вы сможете стабильно выписывать за сутки.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Йога

    Добрых времени суток. Статья для женщин. ТЗ к ней в файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайтинг по автодискам

    Требуется выполнить качественный рерайтинг текстов по брендам автодисков (история, становление, технологии, производство). Исходный данные предоставляю. Стоимость: 1$/1000 зн. Пример исходного текста - в приложении. Требования: ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад