Йога

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Завершен6 заявок241 просмотр

Добрых времени суток. Статья для женщин. ТЗ к ней в файле.

12 лет назад
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Adri
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$4
2 дня
Всем советую Андрея в качестве профессионального копирайтера. Уникальность статей 100%. Ключевые слова читабельно вписываются в текст. В статьях нет ни воды, ни пресности, что только радует. Желаю Андрею всевозможных творческих успехов в его карьерном росте!
Очень доволен сотрудничеством! Ясное и понятное ТЗ, моментальная оплата, четкие условия. Очень надеюсь на дальнейшую совместную работу. Искренне рекомендую.

Заявки фрилансеров

Adri
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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