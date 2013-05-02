Всем советую Андрея в качестве профессионального копирайтера. Уникальность статей 100%. Ключевые слова читабельно вписываются в текст. В статьях нет ни воды, ни пресности, что только радует. Желаю Андрею всевозможных творческих успехов в его карьерном росте!