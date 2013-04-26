Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25–40 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное ...
Нужен рерайт 15 тыс
Нужен рерайт, текстов около 30, небольшие, в основном это описание компаний.
Нужно сделать за сегодня.
Ваша цена за 15 000 символов.
Заявки фрилансеров
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