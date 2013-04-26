Нужен рерайт 15 тыс

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок188 просмотров

Нужен рерайт, текстов около 30, небольшие, в основном это описание компаний.

Нужно сделать за сегодня.

Ваша цена за 15 000 символов.

12 лет назад
BMSB
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров