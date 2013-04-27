Описание всех способов оплаты для ИМ

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Завершен8 заявок189 просмотров

Необходимо кратко и ясно описания все возможные способы оплаты интернет магазина электронных товаров.

Способы доступны здесь - http://www.robokassa.ru/ru/Index.aspx

Текст должен быть понятен новичку первый раз пришедшим в электронный магазин.

По объему 2000 - 4000 символов.

12 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Артем отлично справился с работой
Работой остался доволен, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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