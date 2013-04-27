Создание пресс-релизов по тематике "Косметика"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок167 просмотров

Здравствуйте!

Требуются рерайтеры для написания пресс-релизов для сайта http://allury.ru

Наш сайт представляет собой форум, посвященный отзывам о косметике.Любые уникальные и читабильные тексты на эту тему пойдут в качестве пресс-релиза. Например как форум allury.ru помог Вам в выборе конкретной косметики (и тут можно взять отзыв с otzovik.com в качестве исходного текста для рерайта). Или рерайт любой новости из мира косметики, с вплетением в текст allury.ru. Пробуйте, вся работа будет оплачена (при удовлетворении требованиям к тексту)

Требования к пресс-релизам:

1) Высоких требований к грамотности не предъявляется.

2) Пресс-релиз должен содержать от 1000 до 2000 символов

3) Уникальность текста должна быть не ниже 90% (по Etxt Антиплагиат)

Тариф: 25 рублей за 1000 символов

Оплата по вебмани WMR

Просьба отправлять пресс-релизы мне на почту [email protected]. При этом желательно сразу добавлять свой WMR кошелек и сколько символов содержат отправленные пресс-релизы.

12 лет назад
gerbill
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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