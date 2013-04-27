Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25–40 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное ...
Создание пресс-релизов по тематике "Косметика"
Здравствуйте!
Требуются рерайтеры для написания пресс-релизов для сайта http://allury.ru
Наш сайт представляет собой форум, посвященный отзывам о косметике.Любые уникальные и читабильные тексты на эту тему пойдут в качестве пресс-релиза. Например как форум allury.ru помог Вам в выборе конкретной косметики (и тут можно взять отзыв с otzovik.com в качестве исходного текста для рерайта). Или рерайт любой новости из мира косметики, с вплетением в текст allury.ru. Пробуйте, вся работа будет оплачена (при удовлетворении требованиям к тексту)
Требования к пресс-релизам:
1) Высоких требований к грамотности не предъявляется.
2) Пресс-релиз должен содержать от 1000 до 2000 символов
3) Уникальность текста должна быть не ниже 90% (по Etxt Антиплагиат)
Тариф: 25 рублей за 1000 символов
Оплата по вебмани WMR
Просьба отправлять пресс-релизы мне на почту [email protected]. При этом желательно сразу добавлять свой WMR кошелек и сколько символов содержат отправленные пресс-релизы.
Заявки фрилансеров
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