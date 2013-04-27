Ищу копирайтера

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт37 заявок514 просмотров

Требуется копирайтер на постоянную работу. Грамотность, умение излагать мысль. Оплата - 30 рублей за 1000. В заявке указывайте тот объем, который вы сможете стабильно выписывать за сутки.

12 лет назад
Lesjagk
Олеся 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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