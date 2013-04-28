Рерайтинг по автодискам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок151 просмотр

Требуется выполнить качественный рерайтинг текстов по брендам автодисков (история, становление, технологии, производство).

Исходный данные предоставляю.

Стоимость: 1$/1000 зн.

Пример исходного текста - в приложении.

Требования:

1. Наличие портфолио (примеров работ) — обязательно.

2. Грамотные тексты. Умение готовить тексты по структуре (подзаголовки, разделы).

3. Адекватная оценка собственных сил и желаний. Соблюдение сроков и взятых договоренностей.

12 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Работали с Андреем по рерайтингу текстов. Спасибо за качественную работу.
Ответственный и порядочный заказчик. Приятно общаться. Оплата за работу своевременная и в полном объеме. Всем рекомендую.
korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
5 дней
Спасибо Евгению за качественные тексты и работу.
Отличный заказчик. Задания ясные. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад