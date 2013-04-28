Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25–40 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное ...
Рерайтинг по автодискам
Требуется выполнить качественный рерайтинг текстов по брендам автодисков (история, становление, технологии, производство).
Исходный данные предоставляю.
Стоимость: 1$/1000 зн.
Пример исходного текста - в приложении.
Требования:
1. Наличие портфолио (примеров работ) — обязательно.
2. Грамотные тексты. Умение готовить тексты по структуре (подзаголовки, разделы).
3. Адекватная оценка собственных сил и желаний. Соблюдение сроков и взятых договоренностей.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрых времени суток. Статья для женщин. ТЗ к ней в файле.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Требуются рерайтеры для написания пресс-релизов для сайта http://allury.ru Наш сайт представляет собой форум, посвященный отзывам о косметике.Любые уникальные и читабильные тексты на эту тему пойдут в качестве пресс-релиза. Например как форум ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать 18 статей по 1500 символов, статья должна быть не полностью информационной, в ней должно быть написано "часы качественные, производство бельгийские, часы долго служат, станут вашими повседневными аксессуарами, мы продаем только качественные часы, купить ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать рерайт по тематике похудение 5200 знаков б\пКопирайтинг37 заявокЗакрыт12 лет назад
Для выполнения заказов и работ, требуется помощник рерайтер/автор текстов. Оплата сдельная: 1. Рерайтинг (с моим источником) - 1$ (30 руб.)/1000 зн. 2. Копирайтинг (рекламный текст, тексты для ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужен рерайт, текстов около 30, небольшие, в основном это описание компаний. Нужно сделать за сегодня. Ваша цена за 15 000 символов.Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны тексты для клининговой комапании. Качественные, грамотные.Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо писать ежедневно комментарии к статьям юмористического характера. Количество символов для одного комментария от 20 до 300. Комментарии до 150 символов оцениваются по 0.05$, комментарии больше 150 в 0.10$. Количество комментариев, оплата и прочие делали ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужны тексты к 33 статьям - категориям для воды. Есть четкое ТЗ. Уникальность текстов свыше 90%, тексты от 1500 знаков. Указывайте стоимость за текст (!), а не за 1000 знаков или за ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад