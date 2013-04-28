Рерайт статьи, тема youtube

Требуется качественный рерайт статьи о заработке на youtube

Объем статьи 11т.знаков с пробелами

Структура работы:

1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст.

2. Текст проверяется, при необходимости, что-то изменяется.

3. Текст проверяется и оплачивается.

Объем материала не более 8000 знаков (без пробелов).

В предложениях указывайте:

1. стоимость и сроки

2. Skype или почта для связи

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.