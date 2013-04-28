Добрых времени суток и успехов в труде. Статья для женщин. ТЗ в файле.
Рерайт статьи, тема youtube
Требуется качественный рерайт статьи о заработке на youtube
Объем статьи 11т.знаков с пробелами
Структура работы:
1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст.
2. Текст проверяется, при необходимости, что-то изменяется.
3. Текст проверяется и оплачивается.
Объем материала не более 8000 знаков (без пробелов).
В предложениях указывайте:
1. стоимость и сроки
2. Skype или почта для связи
Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.
В приват желательно не писать-отвечу не всем.
PS. Предложения других пользователей скрыты.
P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.
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