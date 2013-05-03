Необходимо оставить комментарии на форумах, под вопросами от майла, гугла и т.д - везде, где можно. Если можете оставить коммент без регистрации, то пусть будет без регистрации, это не принципиально. Тема - обмен электронной валюты.

Текст для комментариев дам, всё объясню.

В заявке указывайте, сколько хотите получать за 1 пост.

Выберу скорее всего того, кто предложит меньшую цену. Скорее всего будет несколько заказов подряд.