Оставить комментарии на форумах

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Завершен7 заявок184 просмотра

Необходимо оставить комментарии на форумах, под вопросами от майла, гугла и т.д - везде, где можно. Если можете оставить коммент без регистрации, то пусть будет без регистрации, это не принципиально. Тема - обмен электронной валюты.

Текст для комментариев дам, всё объясню.

В заявке указывайте, сколько хотите получать за 1 пост.

Выберу скорее всего того, кто предложит меньшую цену. Скорее всего будет несколько заказов подряд.

12 лет назад
L_R_T_W
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lana1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$4
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lana1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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