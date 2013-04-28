Tексты о моём городе в Германии

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка451 просмотр

Добрый день,

Я ищу человека кто мне сможет написать тексты о моём городе. Сам я живу в Германии, город тоже немецкий. Работы много, я думаю больше чем 100 страниц.

Пожалуста напишите мне сколько стоит ваша работа.

Виталий

12 лет назад
Factoryq
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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