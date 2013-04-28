Tексты о моём городе в Германии

Добрый день,

Я ищу человека кто мне сможет написать тексты о моём городе. Сам я живу в Германии, город тоже немецкий. Работы много, я думаю больше чем 100 страниц.

Пожалуста напишите мне сколько стоит ваша работа.

Виталий