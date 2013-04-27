Статьи под Миралинкс

Опишу задачу. Мне до 10 мая нужно будет 10 текстов со следующими параметрами:

- объём 2000 знаков;

- уникальность 100%;

- чёткая структура текста: введение, основная часть, резюме. Без бреда;

- естественно, грамотность, хотя об этом можно было бы не упоминать;

На каждый текст будет выделено две ключевые фразы. С ними нужно будет поступить так:

- одну из них вставить в заголовок;

- в первом абзаце обязательно вставить любую из них;

- во всём тексте, не считая заголовка, каждая фраза должна повториться по 2 раза;

- число, падеж слов, входящих в состав фразы, могут меняться, но порядок - ни в коем случае;

- каждый ключ выделить жирным шрифтом.

Оплата (Яндекс.деньги или веб-мани) - 50 рублей за тысячу знаков по факту. То есть пишется статья, оплачивается, даётся тема и ключи для следующей. Если сработаемся, буду давать заказы ежемесячно.

Хочу сразу предупредить, что сама работала копирайтером три года. Ерунду не приму. Если после вас мне нужно будет просто исправить пару-тройку ошибок - это нормально, но если на редактирование и переписывание вашей работы у меня будет уходить более получаса, то смысл и ценность вашего труда пропадают.