Добрый день, Я ищу человека кто мне сможет написать тексты о моём городе. Сам я живу в Германии, город тоже немецкий. Работы много, я думаю больше чем 100 страниц. ...
Статьи под Миралинкс
Опишу задачу. Мне до 10 мая нужно будет 10 текстов со следующими параметрами:
- объём 2000 знаков;
- уникальность 100%;
- чёткая структура текста: введение, основная часть, резюме. Без бреда;
- естественно, грамотность, хотя об этом можно было бы не упоминать;
На каждый текст будет выделено две ключевые фразы. С ними нужно будет поступить так:
- одну из них вставить в заголовок;
- в первом абзаце обязательно вставить любую из них;
- во всём тексте, не считая заголовка, каждая фраза должна повториться по 2 раза;
- число, падеж слов, входящих в состав фразы, могут меняться, но порядок - ни в коем случае;
- каждый ключ выделить жирным шрифтом.
Оплата (Яндекс.деньги или веб-мани) - 50 рублей за тысячу знаков по факту. То есть пишется статья, оплачивается, даётся тема и ключи для следующей. Если сработаемся, буду давать заказы ежемесячно.
Хочу сразу предупредить, что сама работала копирайтером три года. Ерунду не приму. Если после вас мне нужно будет просто исправить пару-тройку ошибок - это нормально, но если на редактирование и переписывание вашей работы у меня будет уходить более получаса, то смысл и ценность вашего труда пропадают.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно писать тексты по заданным ключевым словам. Требования: — объём 2 000 символов каждая статья без пробелов; — уникальность минимум 97% по Advego; — в ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
В прикрепленном файле шаблон продающей страницы. Услуга продающаяся на продающей страницы Риск-менеджер.(Тема биржевая торговля) Требование к копирайтеру: навыки написания статей в области биржевой торговли и трейдинга. Аналог услуги: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо СЕГОДНЯ написать интересную и легко читаемую статью о здоровом питании. Объем: 1000-1500 знаков. Пишите ваше цены.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрых времени суток и успехов в труде. Статья для женщин. ТЗ в файле.Завершен12 лет назад
Работа больше подойдет киноманам, так как нужно знать о чем пишете. Комментарии, а точнее отзывы к фильмам нужно писать со знанием фильма. Минимальный обьем текста 100 символов на каждый отзыв. Подробнее тут ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется хороший рерайт описаний фильмов. За каждые 100 описаний 30 wmz Пример описаний на сайте hot-film.tv На данный момент на сайте более 1200 фильмов. Оплата по факту каждых 100 фильмов, через ...Завершен9 лет назад
Требуется качественный рерайт статьи о заработке на youtube Объем статьи 11т.знаков с пробелами Структура работы: 1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст. ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток! Требуется создать текст коммерческого предложения. Требование к тексту - креативность 1000 зн. Указывайте цену и сроки.Завершен12 лет назад
Нужно написать креативную статью 1к знаков. Тематика: похудение. Подробности в личном общении. Написать нужно сегодня. Цена: 10$Завершен12 лет назад