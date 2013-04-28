Доброго времени суток! Необходимо сделать рерайт текста. Образец: Услуги строительной компании предоставляются на территории города Москвы и городов Подмосковья. Среди них: строительство загородных домов и ...
Нужны уникальные тексты для интернет-магазина
От вас.
Уникальный текст, рерайт не принимаем;
Знание тематики по строительным механизмам, инструментам (бетономешалки, помпы, электроинструменты, снегоуборщики).
Тестовое задание оплачивается в случае одобрения текста.
Объем 1500 зн.
Стоимость - 60 руб. за 1 тыс. знаков без пробелов.
Тестовое задание Мотоблок VUKING бензиновый http://udarnikshop.ru/catalog/20411/19920/
Не пишите слишком эмоциональные статьи на подобии "свежескошенная трава будет радовать вас весь день" и подобный бред. Пишите четко, ясно и по делу. За пример стиля можете взять описание на старнице http://udarnikshop.ru/catalog/20372/9030/
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