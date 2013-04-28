Нужны уникальные тексты для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок262 просмотра

От вас.

Уникальный текст, рерайт не принимаем;

Знание тематики по строительным механизмам, инструментам (бетономешалки, помпы, электроинструменты, снегоуборщики).

Тестовое задание оплачивается в случае одобрения текста.

Объем 1500 зн.

Стоимость - 60 руб. за 1 тыс. знаков без пробелов.

Тестовое задание Мотоблок VUKING бензиновый http://udarnikshop.ru/catalog/20411/19920/

Не пишите слишком эмоциональные статьи на подобии "свежескошенная трава будет радовать вас весь день" и подобный бред. Пишите четко, ясно и по делу. За пример стиля можете взять описание на старнице http://udarnikshop.ru/catalog/20372/9030/

12 лет назад
sun-hands
Дмитрий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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