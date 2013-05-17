Написание текста публичного выступления

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Завершен9 заявок461 просмотр

предмет Риторика и ораторское искусство

Работа состоит из двух частей:

1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков)

2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн):

проанализируйте текст как можно подробнее. Расскажите, какой реакции вы ожидаете от аудитории, и какие средства убеждения вы применили. Какие вопросы вы подняли в своем выступлении? Учитывали ли вы аудиторию, к которой обращена ваша речь? В чем это выражается? К какому типу вы бы могли отнести вашу речь? Какие средства языковой выразительности вы использовали? Опираетесь ли вы на какие-либо политические метафоры? Какие приемы современной политической риторики вы используете? Политкорректна ли ваша речь или, напротив, в связи с выбранной темой и аудиторией политкорректность неуместна? Какие невербальные ораторские приемы уместны при произнесении вашей речи?

В скобках около темы укажите аудиторию, которой адресована ваша речь.

Темы:

1. Каким я вижу будущее своей компании. (Обращение к...)

2. Какие изменения нужны нашему отделу/вузу/предприятию... (Обращение к...)

3. На данный момент самая острая проблема – это... (Обращение к...)

4. Почему я против предлагаемых мер по... (Обращение к...)

5. Голосуйте за... (Обращение к...)

6. Я призываю вас к... (Обращение к...)

7. Патриотизм или национализм? (Обращение к...)

8. В чем нуждаются наши дети? (Обращение к...)

12 лет назад
kergetova
Оксана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$30
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Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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