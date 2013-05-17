Нужно несколько активных пользователей, женщин, которые имеют навыки воспитания детей. Только старше 20 лет, с грамотной речью и умением писать нужные и полезные сообщения на форумах, общаться с другими пользователями.
Написание текста публичного выступления
предмет Риторика и ораторское искусство
Работа состоит из двух частей:
1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков)
2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн):
проанализируйте текст как можно подробнее. Расскажите, какой реакции вы ожидаете от аудитории, и какие средства убеждения вы применили. Какие вопросы вы подняли в своем выступлении? Учитывали ли вы аудиторию, к которой обращена ваша речь? В чем это выражается? К какому типу вы бы могли отнести вашу речь? Какие средства языковой выразительности вы использовали? Опираетесь ли вы на какие-либо политические метафоры? Какие приемы современной политической риторики вы используете? Политкорректна ли ваша речь или, напротив, в связи с выбранной темой и аудиторией политкорректность неуместна? Какие невербальные ораторские приемы уместны при произнесении вашей речи?
В скобках около темы укажите аудиторию, которой адресована ваша речь.
Темы:
1. Каким я вижу будущее своей компании. (Обращение к...)
2. Какие изменения нужны нашему отделу/вузу/предприятию... (Обращение к...)
3. На данный момент самая острая проблема – это... (Обращение к...)
4. Почему я против предлагаемых мер по... (Обращение к...)
5. Голосуйте за... (Обращение к...)
6. Я призываю вас к... (Обращение к...)
7. Патриотизм или национализм? (Обращение к...)
8. В чем нуждаются наши дети? (Обращение к...)
Выбранный исполнитель
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