Качественный мед. рерайт с оформлением

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок273 просмотра

Приветствую!

Требуется один, а возможно и несколько копирайтеров для рерайта статей и новостей медицинской тематики (с вашим подбором исходников) для 4 моих блогов и размещения этих статей (движок wordpress) с побором 1-2 иллюстраций к этим статьям (с англоязычных сайтов, не российских).

Объем - от 20-30 статей/новостей в месяц.

Оплата за написание с вашими исходниками и размещением "под ключ" - 1,5 wmz за 1К без пробелов.

Кто готов - оставляйте icq!

WordPress
12 лет назад
bratishco
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
30 дней
Работа выполнена качественно, рекомендую!
Нормально поработали.

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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