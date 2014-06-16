Качественный мед. рерайт с оформлением

Приветствую!

Требуется один, а возможно и несколько копирайтеров для рерайта статей и новостей медицинской тематики (с вашим подбором исходников) для 4 моих блогов и размещения этих статей (движок wordpress) с побором 1-2 иллюстраций к этим статьям (с англоязычных сайтов, не российских).

Объем - от 20-30 статей/новостей в месяц.

Оплата за написание с вашими исходниками и размещением "под ключ" - 1,5 wmz за 1К без пробелов.

Кто готов - оставляйте icq!