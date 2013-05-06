предмет Риторика и ораторское искусство Работа состоит из двух частей: 1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков) 2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн): проанализируйте ...
Нужен рерайт
Нужен рерайт около 14 страниц, срок 1-2 дня.
Оплата после проверки.
Жду предложений по ценам.
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