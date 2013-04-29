предмет Риторика и ораторское искусство Работа состоит из двух частей: 1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков) 2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн): проанализируйте ...
Продающиее письмо на тему заработка в интернете
Задача:
написать мотивирующее письмо к действию
Требования к исполнителю:
текст должен мотивировать купить инструкцию
Требования к контенту и уникальности:
это будет письмо - отправленное подписчикам
прошу брать в работу тем, к кого есть опыт написания продающих писем
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