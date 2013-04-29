Продающиее письмо на тему заработка в интернете

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок190 просмотров

Задача:

написать мотивирующее письмо к действию

Требования к исполнителю:

текст должен мотивировать купить инструкцию

Требования к контенту и уникальности:

это будет письмо - отправленное подписчикам

прошу брать в работу тем, к кого есть опыт написания продающих писем

12 лет назад
vetes
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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