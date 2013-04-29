Копирайтер для постоянного сотрудничества

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Закрыт46 заявок494 просмотра

Приветствую. Нужны ответственные люди которые смогут писать от 7тыс знаков в день, в основном, на строй тематику. Заказы постоянные, смогу загружать по максимуму. Оплата раз в неделю на ВМ или Приват24. Сначала буду платить каждый день

12 лет назад
n0_th1nk
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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