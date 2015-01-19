ifoxbit

Юрий ifoxbit

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
html, css, javascript, php, mysql, seo, smm, serm, PM, project managment

start.od.ua

в будущем будет на eurocard.com.ua – разработка.

http://energtorg.org

настройка, контент, seo.

http://hellasdental.com

редизайн.

http://kaitongmotor.com.ua/

внутреннее seo.

http://mind.od.ua/

разработка.

http://shinimira.ru/

перенос с самописа.

http://famaga.ru/

разработка

http://belklen.ru/

поддержка, оптимизация seo.

http://20kwt.ru/

разработка, поддержка, оптимизация seo.

http://grandholding.ru/

разработка, поддержка,

http://jvko.ru

разработка, поддержка,

http://autoprokat77.ru/ - разработка, поддержка

http://bitrix.yanu.org/ - верстка.

http://stroynoff.ru/ - разработка, поддержка

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$144
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Скрипт воспроизведения видео в мобильных браузерах

    Требуется написать скрипт, при заходе на страницу с размещенным видео, что бы данное видео автоматически (без клика по видео со стороны пользователя) воспроизводилось в мобильном браузере. Как iOS так и Android.

    AndroidiOS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод простого текста

    Необходимо перевести  4 страницы = 1512 слов = 10089 символов С русского на английский, испанский, китайский, немецкий, французский. Вариант перевода через гугл переводчик не предусмотрен, каждый текст вычитывать будет носитель языка. Текст простой - пример "Медленно загружаются программы?" ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн макет сайта онлайн обучения

    Необходимо создать дизайн макет сайта, а так же дизайн макет админ панели для учителя (ученика) больших различий не будет. Необходимо портфолио сразу выкладывать в заявке с ценой и сроком.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта cascade.net.ua

    Необходимо провести редизайн сайта (только дизайн работы главной страницы)Расположение элементов должно остаться на своих местах, стилистику воды и лого нужно оставить/обыграть, так же нужно подумать о размещении контактных данных в шапке сайта.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуализировать идею для выставки

    Нужно визуализировать идею для выставки. Необходимо нарисовать стенд по нашим идеям и чертежам, для визуализации перед проектом и показа в дальнейшем данного рисунка на выставке. Данные для визуализации возможно будет объяснить уже ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для cron

    Необходимо сделать скрипт который будет проверять сколько занято места в определенном каталоге, и в случае превышения установленного лимита - сообщать об этом на почту. Дальше добавить этот скрипт в крон.

    Системное администрирование20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аналог приложения для iOS

    Есть приложение iRelax. Нужна полная копия данного приложения, вот ссылка http://www.jingaz.com/irelax/. Жду стоимость и сроки. В дальнейшем так же планирую еще несколько приложений.

    iOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание уникального функционала

    $50

    Есть сайт, построенный на Joomla 3 + Joomshoping 3.... Необходима реализация следующего функционала. Внедрить возможность повторной покупки уже купленного товара из заказов, либо поштучно. Товары которые покупаются много раз подрят, в поштучной повторной ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо раскрутить продукт в соц сетях

    $500

    Требуется продвижение сайта (как продукт). Подходит только соц сети, для повышения узнаваемости и что бы люди обсуждали, делились с друзьями и знакомыми, происходили дискуссии. В общем человек который этим занимается знает лучше. Банальное привлечение людей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести правки в CMS Made Simple

    $30

    На сайте, дам в личку. - CMS Made Simple 1. установить отзывы 2. Настроить форум, чтобы при переходе на тему, основные ветки не отображались (зайдя на форум видно основные ветки, если перейти ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделать сайт немного по функционалу и структуре

    $250

    http://nb.od.ua/ сайт рукописный, нужно его переделать немного по функционалу и структуре Пожелания На странице «о студии» очень хотели бы разместить место для видео о нашей работе и место для скачивания презентации ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Php программист

    $1000

    Требования: знания Joomla 2.5, 3.0 Опыт работы от 2-х лет Понимание основ Usability Верстка PSD макетов сайта Любовь к своей деятельности Высокая скорость и эффективность работы Стрессоцстойчивость ...

    AJAXCSSDrupalHTML
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль

    $50

    Разработать фирменный стиль для новостного ресурса. Разработка нескольких видов основного логотипа, упрощенного (если есть), черно-белый вариант, на различных фонах (если предусмотрено) и т.д., фирменные цвета компании, шрифты и все остальные составляющие фирменного стиля.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Офферы в вконтакте, facebook, twitter, instagram

    На данный момент нужно 1000 подписчиков в группу контакт, 1000 подписчиков группа facebook. Пишем стоимость. Так же интересуют следующие виды работ. Подписаться в Instagram Комментарий в Instagram Лайк / Сердечко в Instagram ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Трейлер

    $15

    Необходимо создать небольшой аматорский трейлер, к любому интересующему вас фильму (не порно, не мультики). Работа рассчитана на новичков и любителей, так как для оплаты денег не много. Оставлю хороший отзыв+денежки ) До 15$

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
$144
10 баллов
9 лет назад
Перевод простого текста
Спасибо за интересный заказ! Своевременная оплата, четко поставленная задача и отличная коммуникация! Рекомендуем !
Хороший исполнитель, было несколько нюансов при переводе, но внесли изменения своими силами. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Snaike
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Трейлер
Хороший заказчик.
Хороший исполнитель, все качественно и в срок. Рекомендую )
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Ведение и развитие групп FB, VK
Очень хороший заказчик. Работаем по интересному проекту, который приятно и хочется развивать. С оплатой всегда все в срок, задачи ставит четко и понятно. Всем рекомендую.
Отличный исполнитель, все выполняет качественно и в срок. Рекомендую для дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
olgavahnivka
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$30
10 баллов
10 лет назад
Внести правки в CMS Made Simple
Очень приятно работать. Оплата в срок
Отличный исполнитель, все качественно и быстро. Будем продолжать работу, для будущих заказчиков - рекомендую!
Ответный отзыв
xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
7 баллов
11 лет назад
Фирменный стиль
Сотрудничество к сожалению не состоялось в полной мере и поэтому не могу поставить корректный отзыв. Проект на паузе.
Отличный исполнитель, работает качественно и оперативно. К сожалению со сроками постановки точных задач я затянул, но эту неприятность мы компенсируем.
Ответный отзыв
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