Необходимо настроить на любой ОС selenium который будет запускаться без монитора. Нужно, чтоб все выполнялось в псевдодисплее, без вывода графики куда либо.
в будущем будет на eurocard.com.ua – разработка.
настройка, контент, seo.
редизайн.
внутреннее seo.
разработка.
перенос с самописа.
разработка
поддержка, оптимизация seo.
разработка, поддержка, оптимизация seo.
разработка, поддержка,
разработка, поддержка,
http://autoprokat77.ru/ - разработка, поддержка
http://bitrix.yanu.org/ - верстка.
http://stroynoff.ru/ - разработка, поддержка
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется написать скрипт, при заходе на страницу с размещенным видео, что бы данное видео автоматически (без клика по видео со стороны пользователя) воспроизводилось в мобильном браузере. Как iOS так и Android.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести 4 страницы = 1512 слов = 10089 символов С русского на английский, испанский, китайский, немецкий, французский. Вариант перевода через гугл переводчик не предусмотрен, каждый текст вычитывать будет носитель языка. Текст простой - пример "Медленно загружаются программы?" ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать дизайн макет сайта, а так же дизайн макет админ панели для учителя (ученика) больших различий не будет. Необходимо портфолио сразу выкладывать в заявке с ценой и сроком.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо провести редизайн сайта (только дизайн работы главной страницы)Расположение элементов должно остаться на своих местах, стилистику воды и лого нужно оставить/обыграть, так же нужно подумать о размещении контактных данных в шапке сайта.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть группа, необходимо привести 1000 человек, без разницы каких, лишь бы набить и что бы они были желательно из Украины.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно визуализировать идею для выставки. Необходимо нарисовать стенд по нашим идеям и чертежам, для визуализации перед проектом и показа в дальнейшем данного рисунка на выставке. Данные для визуализации возможно будет объяснить уже ...3D-графика10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо полное продвижение сайта blobex.com на украинский, а так же западные рынки.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать скрипт который будет проверять сколько занято места в определенном каталоге, и в случае превышения установленного лимита - сообщать об этом на почту. Дальше добавить этот скрипт в крон.Системное администрирование20 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется человек для составление стратегии развития, ведения, а так же привлечения пользователей в группы FB и VK. http://vk.com/pushkinskaСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть приложение iRelax. Нужна полная копия данного приложения, вот ссылка http://www.jingaz.com/irelax/. Жду стоимость и сроки. В дальнейшем так же планирую еще несколько приложений.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт, построенный на Joomla 3 + Joomshoping 3.... Необходима реализация следующего функционала. Внедрить возможность повторной покупки уже купленного товара из заказов, либо поштучно. Товары которые покупаются много раз подрят, в поштучной повторной ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется продвижение сайта (как продукт). Подходит только соц сети, для повышения узнаваемости и что бы люди обсуждали, делились с друзьями и знакомыми, происходили дискуссии. В общем человек который этим занимается знает лучше. Банальное привлечение людей ...Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
На сайте, дам в личку. - CMS Made Simple 1. установить отзывы 2. Настроить форум, чтобы при переходе на тему, основные ветки не отображались (зайдя на форум видно основные ветки, если перейти ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
http://nb.od.ua/ сайт рукописный, нужно его переделать немного по функционалу и структуре Пожелания На странице «о студии» очень хотели бы разместить место для видео о нашей работе и место для скачивания презентации ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требования: знания Joomla 2.5, 3.0 Опыт работы от 2-х лет Понимание основ Usability Верстка PSD макетов сайта Любовь к своей деятельности Высокая скорость и эффективность работы Стрессоцстойчивость ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Разработать фирменный стиль для новостного ресурса. Разработка нескольких видов основного логотипа, упрощенного (если есть), черно-белый вариант, на различных фонах (если предусмотрено) и т.д., фирменные цвета компании, шрифты и все остальные составляющие фирменного стиля.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
На данный момент нужно 1000 подписчиков в группу контакт, 1000 подписчиков группа facebook. Пишем стоимость. Так же интересуют следующие виды работ. Подписаться в Instagram Комментарий в Instagram Лайк / Сердечко в Instagram ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разместить контекстную рекламу на google украина, конкретнее Донецк, Макеевка, Донецкая область. Тематика сайта грузоперевозки. perevoz.dn.ua Бюджет 100$.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Необходимо создать небольшой аматорский трейлер, к любому интересующему вас фильму (не порно, не мультики). Работа рассчитана на новичков и любителей, так как для оплаты денег не много. Оставлю хороший отзыв+денежки ) До 15$Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад