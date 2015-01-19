Требуется продвижение сайта (как продукт). Подходит только соц сети, для повышения узнаваемости и что бы люди обсуждали, делились с друзьями и знакомыми, происходили дискуссии. В общем человек который этим занимается знает лучше. Банальное привлечение людей ...