Наполнение интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок298 просмотров

Дается перечень товаров с наименованиями и ценами.

Необходимо сделать наполнение товаров, включая:

1. Поиск и добавление фото

2. Качественный рерайт описания (в среднем 500 символом, уникальность от 80%)

3. Добавление технических характеристик, контролируя написание формулировок

Пример здесь http://sentry.com.ua/detailed/video-audio_domofonyi_selektornaya_svyaz/videodomofonyi_tsvetnyie/commax_cdv-40nm.htm

Предполагается постоянное сотрудничество. Ориентировочны объем работ - 100 товаров / месяц.

Тестовое задание - 50 товаров.

Обязательно - проживание в Украине, наличие телефонной связи.

Указывайте стоимость из расчета 1-й страницы, за которую готовы выполнить работу.

12 лет назад
web-tds
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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