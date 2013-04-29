Необходим писатель, который способен написать статью по системам водоподготовки (водоочистки) в загородных домах. Т.З. в прикрепленном файле (заархивированный MP3 файл на 11 мин.). Так же, относящееся к Т.З.: - Типовые схемы систем водоочистки ...
Наполнение интернет-магазина
Дается перечень товаров с наименованиями и ценами.
Необходимо сделать наполнение товаров, включая:
1. Поиск и добавление фото
2. Качественный рерайт описания (в среднем 500 символом, уникальность от 80%)
3. Добавление технических характеристик, контролируя написание формулировок
Пример здесь http://sentry.com.ua/detailed/video-audio_domofonyi_selektornaya_svyaz/videodomofonyi_tsvetnyie/commax_cdv-40nm.htm
Предполагается постоянное сотрудничество. Ориентировочны объем работ - 100 товаров / месяц.
Тестовое задание - 50 товаров.
Обязательно - проживание в Украине, наличие телефонной связи.
Указывайте стоимость из расчета 1-й страницы, за которую готовы выполнить работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $133Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходим человек, который напишет seo текста по составленному тз. ТЗ имеет точные рамки которых следует придерживаться. Выбираться будет тот испонитель который сможет реализовать все в ближайшие сроки, срок в пределах двух дней, но можно и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Нужны ответственные люди которые смогут писать от 7тыс знаков в день, в основном, на строй тематику. Заказы постоянные, смогу загружать по максимуму. Оплата раз в неделю на ВМ или Приват24. Сначала буду платить каждый ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Задача: написать мотивирующее письмо к действию Требования к исполнителю: текст должен мотивировать купить инструкцию Требования к контенту и уникальности: это ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать 10 положительных качественных отзывов салону красоты Ольга Салон оказывает следующие услуги: Шелковое окрашивание и осветление CHI Голографическое окрашивание GOLDWELL Topchic, Colorance Лечебное окрашивание LEBEL Materia Протеиновое окрашивание NEXXUS ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен рерайт около 14 страниц, срок 1-2 дня. Оплата после проверки. Жду предложений по ценам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Приветствую! Требуется один, а возможно и несколько копирайтеров для рерайта статей и новостей медицинской тематики (с вашим подбором исходников) для 4 моих блогов и размещения этих статей (движок wordpress) с побором 1-2 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад